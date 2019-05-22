Футбол

Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в БакуРИА Новости 09:15

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что расстроен отсутствием армянского полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку.
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Тренер «Челси» Сарри расстроен, что Мхитарян не едет в Баку

Sputnik Армения12:10

Тренер Челси расстроен отсутствием Мхитаряна и финалом в Баку

Rusarminfo.ru10:56

Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы

Матч ТВ09:55

Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы

Sportbox.RU09:55

Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

РИА Новости09:15

Сарри высказался об отсутствии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку

Газета.Ru11:41
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