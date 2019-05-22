Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в БакуРИА Новости 09:15

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что расстроен отсутствием армянского полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку.

Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

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