Футбол
Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги ЕвропыМатч ТВ 09:55
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что с разочарованием принял решение Генриха Мхитаряна не ехать на финальную игру Лиги Европы в Баку. Наставник синих хотел видеть армянского полузащитника в составе «Арсенала».
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Маурицио Сарри: Если «Челси» выиграет Лигу Европы, сезон получится замечательным
Советский спорт11:37
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