Футбол
Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в БакуРИА Новости 09:15
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что расстроен отсутствием армянского полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку.
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Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
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Названы продукты, портящие зрение
Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
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Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
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В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
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Армия и оружие
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
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Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Политика
Украина направила в СБ ООН пояснения по закону о языке
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо с пояснениями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 16:38
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
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Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
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Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от обновлений Android
Владельцы смартфонов Huawei в ближайшее время могут столкнуться с большой проблемой: их гаджеты на Android перестанут получать обновления.
Обновлено 20 мая в 04:09
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Обновлено в 10:44
Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку
"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено в 16:34
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Политика
Болтон призвал бросить вызов влиянию России в Арктике
Обновлено в 15:35
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Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
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Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
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Армия и оружие
Пропавшие украинские военные попали в плен в ДНР
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Обновлено в 09:16
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали группу террористов
Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
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Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
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Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
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Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42