Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в БакуРИА Новости 09:15

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что расстроен отсутствием армянского полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку.

Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

Авто Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2% В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Политика Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.

Здоровье Названы продукты, портящие зрение Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.

Общество Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.

Шоу-бизнес У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Политика Против Порошенко возбудили новое уголовное дело Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников "Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", – сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях, передает ТАСС.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Армия и оружие Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.

Экономика Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии «Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.

Политика Украина направила в СБ ООН пояснения по закону о языке Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо с пояснениями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Политика Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Общество В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.

Гаджеты Смартфоны Huawei отключат от обновлений Android Владельцы смартфонов Huawei в ближайшее время могут столкнуться с большой проблемой: их гаджеты на Android перестанут получать обновления.

Футбол «Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку "Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.

Экономика Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Армия и оружие Пропавшие украинские военные попали в плен в ДНР 8 украинских военных попали в плен к ополченцам Донбасса, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединённых сил в Facebook.

Происшествия Под Владимиром ликвидировали группу террористов Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.

Шоу-бизнес Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.

Шоу-бизнес Травмированного Купера застукали вместе с Шейк Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.

Экономика Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.