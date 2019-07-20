Футбол

Сарри рассказал о планах на РоналдуСоветский спорт 08:27

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри обозначил позицию нападающего Криштиану Роналду. Специалист опроверг слухи о желании поставить португальца в центр. Он заявил, что будет использовать его на фланге.
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Сарри сообщил, на какой позиции будет играть Роналду при нем в «Ювентусе»

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Газета.Ru07:59

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
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