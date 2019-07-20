Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри обозначил позицию нападающего Криштиану Роналду. Специалист опроверг слухи о желании поставить португальца в центр. Он заявил, что будет использовать его на фланге.

Сарри рассказал о планах на Роналду

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