Футбол
Сарри рассказал о планах на РоналдуСоветский спорт 08:27
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри обозначил позицию нападающего Криштиану Роналду. Специалист опроверг слухи о желании поставить португальца в центр. Он заявил, что будет использовать его на фланге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Обновлено в 05:19
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»
"Красно-белые" уже согласовали трансфер футболиста за 6 миллионов евро. Ранее об интересе к Н'Джие заявило "Динамо".
Обновлено в 10:18
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Обновлено в 07:58
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Политика
Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.
Обновлено в 08:46
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда
Стало известно, что кроме основной почты, злоумышленники взломали аккаунт в социальной сети Twitter.
Обновлено в 03:43
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Кино
Владимир Фурдик объяснил смерть Короля Ночи в «Игре престолов»
Обновлено в 00:15
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
Из ТРЦ в Москве эвакуировали пять тысяч человек из-за пожарной тревоги
Порядка пяти тысяч человек эвакуированы в субботу днем из торгово-развлекательного центра "Океания" на западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:18
Футбол
Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»
«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
Обновлено в 04:40