Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался, что ему нравится игра полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sky Sports. 60-летний итальянский специалист не в курсе ситуации с возможным трансфером французского футболиста.

Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в «Ювентус»

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