Футбол

Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в «Ювентус»Спорт-Экспресс 11:32

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался, что ему нравится игра полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sky Sports. 60-летний итальянский специалист не в курсе ситуации с возможным трансфером французского футболиста.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
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