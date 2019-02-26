Футбол
Сарри поскандалил с Кепой и может не выпустить его на полеLoginCasino.com 10:41
В финале Кубка Карабао между «Челси» и «Манчестер Сити» голкипер «пенсионеров» отказался уходить с поля, чем вызвал негодование не только тренера, но и всей футбольной общественности. Накануне матча с «Тоттенхэмом» Сарри рассказал, чем закончилась история.
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Политика
Небензя призвал США прекратить блокировку счетов Венесуэлы
Действительной помощью Венесуэле стало бы снятие блокировки с ее счетов, а не ненужная ей «гумпомощь» из США, заявил постпред РФ Василий Небензя в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 19:34
Происшествия
В горах Сербии спасли трёх заблудившихся россиян
На юге Сербии спасли трёх граждан России, которые заблудились на горе Копаоник, они не пострадали.
Обновлено в 18:00
Музыка
В НОТУ не исключили отказа Украины от участия в Евровидении
Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 14:39
Политика
«Кибероперацию» против «Агентства интернет-исследований» одобрил Трамп
«Наступательную кибероперацию» США против российского «Агентства интернет-исследований» одобрил лично глава американского государства Дональд Трамп, сообщают СМИ.
Обновлено в 19:07
Происшествия
На руднике в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня
На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике, передает Reuters.
Обновлено в 19:51
Общество
Леонардо Ди Каприо высказался о ситуации в Приморье
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook призвал подписать петицию об освобождении косаток из белух из приморской "китовой тюрьмы", сообщает DEITA.
Обновлено в 19:43
Политика
Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом
"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", - сказал министр.
Обновлено в 13:38
Технологии
Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»
Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.
Обновлено в 20:02
Общество
МГУ показал лучший в своей истории результат в предметном рейтинге QS
МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 вузов мира в четырех из пяти предметных областей по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS), которое опубликовало соответствующие результаты отраслевых и предметных рейтингов лучших университетов мира.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Суд рассматривает апелляцию на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
Обновлено в 03:26
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще два человека
Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Политика
Палата представителей США проголосовала за отмену режима ЧП
Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП, который был введен американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика
Первый серийный самолет МС-21 оборудуют отечественным двигателем
Российский среднемагистральный самолет МС-21, первый из серии, оборудуют отечественным двигателем ПД-14, заявил 26 февраля вице-премьер Юрий Борисов после визита в Иркутский авиационный завод.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Общество
Жизнь россиян сильно изменится с 1 марта
С 1 марта 2019 года в России начнут действовать новые правила для дачников, водителей и работников ЖКХ.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Картина Моне ушла с молотка за €32 млн
В Лондоне картину Клода Моне "Дворец дождей" продали на торгах за €32 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Обновлено в 19:14
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
В ЛНР задержан украинский диверсант
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Обновлено в 15:07
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
Законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума одобрен правительством РФ.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Козырный вуз: в России могут разрешить высшее самообразование
В России могут узаконить высшее самообразование.
Обновлено в 16:02
Экономика
Медведев поручил проанализировать доходы россиян
Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев заявил, что до 1 мая нужно провести анализ доходов россиян.
Обновлено в 07:34
Политика
Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной
Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил, что приговор его подзащитной могут вынести в начале апреля текущего года.
Обновлено в 16:03