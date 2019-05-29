Футбол

Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и ЛуисаБомбардир.ру вчера в 15:00

На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Перепалка между футболистами вывела из себя главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри. Итальянский специалист в ярости покинул занятие.
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«Челси» провел тренировку в Баку

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Неприличный жест Сарри и приколы Обамеянга на тренировке. Лучшие фото из Баку

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Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
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В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

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Футбол

Рауль станет главным тренером «Кастильи»

Новым главным тренером второй команды Реала Кастильи в следующем сезоне будет Рауль, сообщает AS.
Обновлено в 05:33
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
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Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

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Здоровье

В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос

Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
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Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Житель Пятигорска призывал прохожих вступить в экстремистскую ячейку

По данным следователей, 23 декабря 2018 года мужчина выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
Обновлено в 06:33
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

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Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Общество

Заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» кабана

В Сургуте заведующая детсадом уволилась из-за появившегося в Сети видео, на котором аниматор исполняет стриптиз в костюме кабана.
Обновлено в 03:37
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На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 04:43
Авто

Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
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Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

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Обновлено вчера в 17:11
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

Иностранные банки игнорируют россиян, опасаясь санкций

Иностранные банки стали проводить жесткий отбор частных клиентов из России.
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Напавший на школьницу в Вольске подросток задержан следователями

Напавший на школьницу с топором подросток в одой из школ Вольска задержан.
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В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Экономика

Закредитованность жителей России снизилась на 0,56%

Уровень закредитованности жителей России за полгода снизился на 0,56%.
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В России изменились правила лечения в поликлиниках

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу сегодня, 28 мая.
Обновлено вчера в 01:30
Экономика

Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok

Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».
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Генеральный директор уранодобывающего предприятия задержан за взятку

В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере», а в отношении задержанного депутата возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки в крупном размере».
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Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
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