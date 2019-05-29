Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и ЛуисаБомбардир.ру вчера в 15:00
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Перепалка между футболистами вывела из себя главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри. Итальянский специалист в ярости покинул занятие.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Давида Луиза и Игуаина. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 16:21
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
Обновлено в 04:30
Общество
Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра машин
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.
Обновлено в 06:38
Футбол
Рауль станет главным тренером «Кастильи»
Новым главным тренером второй команды Реала Кастильи в следующем сезоне будет Рауль, сообщает AS.
Обновлено в 05:33
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Здоровье
В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос
Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Житель Пятигорска призывал прохожих вступить в экстремистскую ячейку
По данным следователей, 23 декабря 2018 года мужчина выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
Обновлено в 06:33
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено в 05:38
Общество
Заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» кабана
В Сургуте заведующая детсадом уволилась из-за появившегося в Сети видео, на котором аниматор исполняет стриптиз в костюме кабана.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 04:43
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Иностранные банки игнорируют россиян, опасаясь санкций
Иностранные банки стали проводить жесткий отбор частных клиентов из России.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске подросток задержан следователями
Напавший на школьницу с топором подросток в одой из школ Вольска задержан.
Обновлено в 06:48
Общество
В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий
Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Экономика
Закредитованность жителей России снизилась на 0,56%
Уровень закредитованности жителей России за полгода снизился на 0,56%.
Обновлено в 05:00
Здоровье
В России изменились правила лечения в поликлиниках
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу сегодня, 28 мая.
Обновлено вчера в 01:30
Экономика
Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok
Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».
Обновлено 27 мая в 14:26
Происшествия
Генеральный директор уранодобывающего предприятия задержан за взятку
В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере», а в отношении задержанного депутата возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки в крупном размере».
Обновлено в 05:07
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50