Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и ЛуисаБомбардир.ру 15:00
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Перепалка между футболистами вывела из себя главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри. Итальянский специалист в ярости покинул занятие.
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