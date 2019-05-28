Футбол

Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и ЛуисаБомбардир.ру вчера в 15:00

На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Перепалка между футболистами вывела из себя главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри. Итальянский специалист в ярости покинул занятие.
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