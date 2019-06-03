Футбол

Сарри покинет «Челси» в ближайшие 24 часаГазета.Ru вчера в 21:20

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в ближайшие 24 часа должен договориться с руководством аристократов о расторжении контракта, передает "Советский спорт".
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Сарри готов был остаться в «Челси» еще на один сезон

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Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

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Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

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СМИ: бывший тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»

Спорт-Экспресс09:37

«Ювентус» выплатит «Челси» компенсацию за уход Сарри в размере £ 5 млн

Чемпионатвчера в 21:44
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Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Общество

«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны

Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца Белянкина

Обновлено в 16:42
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Живые организмы на других планетах, скорее всего, выглядят как макароны, считают ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Энергетика

Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

Обновлено в 17:37
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

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Политика

Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 10:19
Политика

Комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии, следует из документа (.pdf) на сайте парламентской ассамблеи.
Обновлено в 17:24
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Общество

Россия: переселенцы превратили Краснодар в мегаполис, но он оказался к этому не готов (Eurasianet, США) (EurasiaNet)

Город оказался не готов к такому росту: развитие инженерных коммуникаций не успевает за объемом вводимого жилья, объекты социальной инфраструктуры не справляются с обслуживанием жителей, дороги не выдерживают растущий поток транспорта.
Обновлено в 02:56
Общество

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:01
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Вышел трейлер фильма про Боба Дилана от Мартина Скорсезе

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Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
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Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

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30% экономики Красноярского края находится в тени

40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
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Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Общество

Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах

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Прокуратура начала проверку после задержки выдачи багажа в Шереметьево

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Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации

Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.
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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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