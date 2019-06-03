Футбол
Сарри покинет «Челси» в ближайшие 24 часаГазета.Ru вчера в 21:20
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в ближайшие 24 часа должен договориться с руководством аристократов о расторжении контракта, передает "Советский спорт".
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны
Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые организмы на других планетах, скорее всего, выглядят как макароны, считают ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Обновлено в 17:37
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 10:19
Политика
Комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии, следует из документа (.pdf) на сайте парламентской ассамблеи.
Обновлено в 17:24
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Общество
Россия: переселенцы превратили Краснодар в мегаполис, но он оказался к этому не готов (Eurasianet, США) (EurasiaNet)
Город оказался не готов к такому росту: развитие инженерных коммуникаций не успевает за объемом вводимого жилья, объекты социальной инфраструктуры не справляются с обслуживанием жителей, дороги не выдерживают растущий поток транспорта.
Обновлено в 02:56
Общество
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Вышел трейлер фильма про Боба Дилана от Мартина Скорсезе
Обновлено в 12:01
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах
Обновлено в 19:49
Транспорт
Прокуратура начала проверку после задержки выдачи багажа в Шереметьево
Обновлено вчера в 04:43
Наука
Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации
Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.
Обновлено 01 июня в 12:22
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено в 12:34