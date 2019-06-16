Футбол
Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»Soccer.ru 09:07
Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:50, Вашингтон
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, который, как сообщают СМИ, произошёл в рамках вручения премии телеканала «Муз-ТВ».
Обновлено в 20:21
Единоборства
Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу
Обновлено в 11:43
Авто
Tesla начала продавать подержанные Tesla Model 3
Обновлено в 12:01
Политика
В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста
В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено в 23:34
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Общество
Россия в 2018 году снизила сброс стоков в Амур на 35,8 миллиона кубометров
Российская сторона в 2018 году снизила сброс неочищенных сточных вод в Амур на 35,8 миллиона кубометров – до 687,2 миллиона кубометров, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин.
Обновлено в 22:28
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено в 19:15
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 23:06
Экономика
Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель
Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.
Обновлено в 19:51
Религия
На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово появилась надпись «Город бесов»
Надпись «Город бесов» появилась этим утром прямо под табличкой «Екатеринбург» на въезде в город по Новокольцовской трассе.
Обновлено в 23:33
Общество
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Футбол
Футбольный «Енисей» назначил нового главного тренера
Обновлено в 23:36
Гаджеты
IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено в 15:02
Общество
Гороскоп на 17 июня: Не наломайте дров!
Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.
Обновлено в 18:31
Политика
В The New York Times отвергли обвинения со стороны Трампа в госизмене
Редакция газеты The New York Times отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в госизмене в связи с публикацией материала о якобы участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ.
Обновлено в 22:45
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Религия
День Святой Троицы отмечают православные
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено в 23:33
Происшествия
В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки
Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 20:30
Политика
Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных о его низком рейтинге
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников, отвечающих за изучения общественного мнения.
Обновлено в 21:15
Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»
Обновлено в 13:59
Экономика
Иркутская область вложит 1 млрд рублей в строительство терминала аэропорта
Иркутская область может инвестировать порядка 1 млрд рублей в проект строительства нового терминала аэропорта Иркутска, средства пойдут на строительство автомобильных развязок и благоустройство территории.
Обновлено в 04:21
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:46