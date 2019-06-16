Футбол

Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»Soccer.ru 09:07

Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.
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