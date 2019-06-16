Футбол
Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 09:07
Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено вчера в 03:13
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
На TENAA появились спецификации и изображения нового смартфона Vivo V1913A/T
База TENAA пополнилась полными сертификациями и изображением нового смартфона китайского бренда Vivo.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга
Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 00:53
Спорт
Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише
Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Религия
День Святой Троицы отмечают православные
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских
Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено вчера в 14:45
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено 15 июня в 14:06
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25