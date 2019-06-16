Футбол

Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 09:07

Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

👓Сарри возглавил «Ювентус», «ПСЖ» ждет предложений по Неймару, Погба уже не скрывает, что хочет уйти. Трансферный дайджест Sports.ru 💇🏿♂️

Sports.ruвчера в 16:50

«Ювентус» подписал контракт с Сарри сроком на три года

Советский спортвчера в 09:25

«Ювентус» объявил о назначении Сарри

Sport.ruвчера в 11:00

«Ювентус» объявил о назначении Сарри на пост главного тренера

Sport24.ruвчера в 09:08

Сарри ушел к Роналду. Дальше «Челси» будет хуже

Спорт-Экспрессвчера в 12:55

В 40 лет он ушел из банка, в 60 — выиграл первый трофей и возглавил «Ювентус». 33 факта о Маурицио Сарри

Матч ТВвчера в 09:44

Источник: зарплата Сарри в «Ювентусе» составит € 6 млн в год

Чемпионатвчера в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено вчера в 03:13
Здоровье

Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств

Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

На TENAA появились спецификации и изображения нового смартфона Vivo V1913A/T

База TENAA пополнилась полными сертификациями и изображением нового смартфона китайского бренда Vivo.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:23
Футбол

Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»

Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено вчера в 08:20
Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео

Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге

Обновлено в 00:56
Общество

Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга

Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 00:53
Спорт

Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише

Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана

Обновлено вчера в 20:08
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Религия

День Святой Троицы отмечают православные

Обновлено вчера в 02:13
Политика

Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом

Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца

День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено вчера в 14:45
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено 15 июня в 14:06
Политика

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное