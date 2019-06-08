Футбол

Сарри подпишет с «Ювентусом» трехлетний контрактVprognoze.ru 05:47

Наставник «Челси» Маурицио Сарри подпишет трехлетнее контрактное соглашение с «Ювентусом». Как сообщает источник, итальянский специалист уже согласовал контракт с туринским клубом на три года, который подпишет на следующей неделе.
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СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

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Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

Sports.ru02:35

Сарри на следующей неделе собирается подписать трехлетний контракт с «Ювентусом»

Sport24.ruвчера в 18:47
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