Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 летRT на русском 17:14

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

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