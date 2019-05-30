Футбол

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 летRT на русском 17:14

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Давид Луиз: «Сарри - отличный мужик»

Спорт-Экспресс18:07

Сарри: «Я действительно очень рад. Этот трофей важен для „Челси“»

ProstoProSport18:32

«Сарри — отличный тренер. Он заслужил это». Давид Луис — о победе «Челси» в Лиге Европы

Sport24.ru17:48

В 40 лет он ушел из банка, в 60 — выиграл первый трофей. 33 факта о Маурицио Сарри

Матч ТВ17:44

Д. Луис: Сарри — отличный тренер, он заслужил победу в Лиге Европы

Чемпионат17:35

Маурицио Сарри: Я заслуживаю того, чтобы остаться, но моего мнения недостаточно

Советский спорт18:45

Сарри о победе в ЛЕ: «По моему мнению, я заслужил остаться в „Челси“, но моего мнения недостаточно»

Sports.ru19:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Здоровье

Профсоюз медработников раскритиковал инициативу Сергея Морозова

Работники системы здравоохранения боятся, что инициатива временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова может обернуться для медработником принудительной и бесплатной переработкой.
Обновлено в 14:10
Политика

Рябков назначен представителем при рассмотрении приостановления ДРСМД

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД, говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика

Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено в 22:14
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Культура

В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа

В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Политика

Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 19:57
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика

Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы

Обновлено в 19:58
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

Украинский бронетанковый завод прекратил сборку БТР

"Житомирский бронетанковый завод" приостановил сборку корпусов для бронетранспортёров БТР-4.
Обновлено в 14:48
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Космос

Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура

Обновлено в 21:36
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Общество

WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Общество

В России обяжут регистрировать беспилотники

Премьер-министр РФ подписал постановление об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено в 18:31
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Происшествия

В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
Транспорт

Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде

Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
Космос

Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне дольше года

Ученый сообщил об опасности пребывания человека на Луне в течение периода свыше года.
Обновлено в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное