Футбол
Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»Газета.Ru 01:51
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт". По информации Football Italia, специалист заинтересован в приобретении нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
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