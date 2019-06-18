Футбол
Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»Газета.Ru 01:51
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт". По информации Football Italia, специалист заинтересован в приобретении нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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