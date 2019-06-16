Футбол

Сарри официально возглавил «Ювентус»ProstoProSport вчера в 09:27

«Ювентус» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера туринского клуба, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба. Контракт 60-летнего специалиста с туринцами был заключен на три года и действителен до 30 июня 2022 года.
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