Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»Нева Спорт 09:25

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса». Об этом на официальном сайте объявил итальянский клуб. Отмечается, что соглашение 60-летнего тренера со «Стартой синьорой» будет действовать до 30 июня 2022 года.

Здоровье Кого комары кусают чаще? Отвечает доктор медицинских наук, профессор, врач-аллерголог-иммунолог, завлабораторией Института вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов: — Комары кусают всех, однако одни люди этого не замечают, а другим из-за повышенной чувствительности к слюне комаров эти укусы доставляют болезненный дискомфорт.

Политика Экстренно госпитализирован глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Здоровье Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Музыка Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Происшествия Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Авто Kia Motors закрывает свой завод в Китае О продаже завода Kia Motors объявила в конце мая. Создание и выпуск автомобилей на данном предприятии продлится до конца июня.

Шоу-бизнес Боярская примерила украшение для пирсинга Актриса Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в необычном образе. Она приняла участие в рекламной кампании ювелирного бренда.

Политика Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20 Глава министерства торговли США Уилбур Росс в воскресенье высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе саммита G20 в Осаке удастся урегулировать торговые споры между двумя государствами.

Финансы Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.

Политика Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.

Экономика Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.

Общество E1.ru попал в неправильный контекст Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня.

Общество Топ-10 ежедневных привычек, которые помогут стать лучше Гуляйте Выходите на прогулку или пробежку, если хотите переключиться и немного успокоится.

Финансы Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд 5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.