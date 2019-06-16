Футбол

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»Нева Спорт 09:25

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса». Об этом на официальном сайте объявил итальянский клуб. Отмечается, что соглашение 60-летнего тренера со «Стартой синьорой» будет действовать до 30 июня 2022 года.
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