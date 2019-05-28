Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги ЕвропыРИА Новости 13:20
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Канте повредил колено на тренировке в субботу.
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На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
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Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
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Игры
Новая приключенческая игра Sea of Solitude выйдет 5 июля
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Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
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Наука
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Ученые объединили разработанную ранее климатическую модель с новым алгоритмом машинного обучения, созданного под задачи отображения химических процессов, связанных с озоновым слоем.
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Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
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Политика
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
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Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
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Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
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Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
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Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
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Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
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Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41