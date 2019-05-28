Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги ЕвропыРИА Новости 13:20
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Канте повредил колено на тренировке в субботу.
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Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
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Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
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Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность
Видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Google Pixel 3a, который, как известно, выполнен из пластика.
Обновлено в 08:51
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
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Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Политика
Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово
В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.
Обновлено в 16:00
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Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Турция объявила об антитеррористической операции в Ираке
«В рамках операции «Лапа» 27 мая 2019 года после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака», — отметили в сообщении.
Обновлено в 08:14
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Новая Mazda 3 может появиться в России уже этим летом
Важно заметить, что опционального полного привода у российских Mazda 3 не предусмотрено, хотя именно он стал главной "изюминкой" нового поколения модели.
Обновлено в 04:39
Политика
Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам
США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Авто
Ares Design показал свой суперкар Panther на конкурсе элегантности на Villa d’Este
В этом году на конкурсе элегантности на Villa d`Este было показано огромное количество интересных автомобилей — от концептов до единичных экземпляров новейших гиперкаров.
Обновлено в 10:51
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
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Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до 19
В ДТП с автобусом в Приморье погибли два туриста из Китая.
Обновлено в 03:12
Экономика
Отменить пенсии в России предложил министр Орешкин
Орешкин утверждает, что Китай потому достиг экономических успехов, что не платил пенсии своим гражданам.
Обновлено вчера в 22:43
Технологии
«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши
По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Гаджеты
Новый ноутбук HP Envy обзаведется деревянной отделкой
Обновлено в 10:26
Политика
Адвокат Дерипаски рассказал о санкционном досье США на бизнесмена
Документ, на основе которого российский предприниматель Олег Дерипаска был включен в санкционный список США, состоит из 186 страниц, рассказал РБК американский адвокат Эрих Феррари, который представляет интересы господина Дерипаски.
Обновлено в 14:17