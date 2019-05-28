Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 13:20
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Канте повредил колено на тренировке в субботу.
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