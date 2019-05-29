Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 13:20

Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Канте повредил колено на тренировке в субботу.

Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы

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