Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 13:20
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Канте повредил колено на тренировке в субботу.
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Футбол
Бартомеу объявил, что Вальверде останется тренером «Барселоны»
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу объявил, что главный тренер Эрнесто Вальверде продолжит руководить командой в следующем сезоне, сообщает EL Larguero.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Сербия направила бронетехнику к границе с Косово
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено вчера в 18:00
Финансы
Минфин объяснил, с чем связано повышение и снижение ставок по ипотеке в России
Динамику ипотечных ставок определяет, прежде всего, макроэкономическая ситуация в стране и стоимость привлечения средств банками, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты
Что лучше: AMD Zen 2 или Intel Ice Lake? Инвесторы уже что-то знают
Источник изображения: Yahoo Finance У курса акций Intel динамика наблюдается отрицательная — по всей видимости, утренняя презентация 10-нм мобильных процессоров Ice Lake и сопутствующих продуктов особого впечатления на инвесторов не произвела.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
Обновлено вчера в 13:16
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Авто
Топ-5 доступных авто с самым большим клиренсом
Клиренс – расстояние от нижней части автомобиля до дороги – еще называется дорожным просветом.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Грядущее лето станет теплее обычного
Лето в России будет теплее, чем обычно, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 09:31
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 00:21
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Цветаева родила сына
Ведь у Цветаевой уже есть 13-летний сын Кузьма от режиссера Олега Гончарова и шестилетняя дочь Эстер, отцом которой является Надав Ольган.
Обновлено вчера в 16:57