Футбол

Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги ЕвропыРИА Новости 13:20

Челси — Арсенал
завтра
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
2 фото
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Канте повредил колено на тренировке в субботу.
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