Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги ЕвропыРИА Новости 13:20
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Канте повредил колено на тренировке в субботу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Мне было некомфортно: Крид высказался о романе с меркантильной Нюшей
Артист стал гостем YouTube-шоу вДудь. Во время интервью Егор Крид признался, что встречался с вокалисткой Нюшей около трех лет.
Обновлено в 13:34
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
В Киеве рассказали об отмене операции по «деоккупации» Крыма
Экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана рассказал о том, что Киев в 2014 году готовил операцию по силовому возвращению Крыма под свою власть.
Обновлено в 15:35
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика
Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за конфликта в Косово
Вооруженные силы Сербии и спецназ МВД приведены в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Машина полиции попала в массовое ДТП на Мурманском шоссе
Авария произошла вечером во вторник, 28 мая, на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти.
Обновлено в 14:26
Общество
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации
В пяти районах столицы вечером, 28 мая, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации - будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.
Обновлено в 14:45
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
Обновлено в 14:13
Происшествия
Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Спорт по-домашнему: Валерия показала одно из своих самых нелюбимых упражнений
Обновлено в 11:34
Музыка
Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Наука
В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях
Экологи обнаружили в реках по всему миру антибиотики и другие лекарственные препараты, следует из результатов исследования, представленных на ежегодной европейской конференции Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды SETAC, которая проходит с 26 по 30 мая в Хельсинки.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости
Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях
Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Обновлено в 11:13
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.
Обновлено в 10:02
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в "Спартаке" в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, "Спартак" не добился нужного результата в чемпионате.
Обновлено в 12:48
Политика
В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова.
Обновлено в 12:13
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15