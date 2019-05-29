Футбол
Сарри назвал шансы Канте сыграть в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 22:04
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри накануне финала Лиги Европы против "Арсенала" не уверен сыграет ли Н'Голо Канте. Француз получли травму в субботу, но во вторник тренировался в общей группе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Пять машин столкнулись на проспекте Народного Ополчения
Днем 29 мая на углу проспекта Народного Ополчения и улицы Лени Голикова произошла авария с участием пяти автомобилей.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Мост на российско-эстонской границе заблокировали пчелы
Движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, ограничили из-за роя пчел на нейтральной полосе.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 11:18
Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Культура
В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»
Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.
Обновлено в 13:05
Здоровье
В Тульской области заработал новый сервис
В Тульской области заработал новый сервис по предоставлению пациентам доступа к электронным медицинским документам В течение пяти лет все государственные и муниципальные медицинские организации России должны предоставить гражданам доступ к электронным медицинским документам через Единый портал государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru).
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 11:04
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Происшествия
ВС отменил оправдательный приговор обвиняемым в расстреле бойцов ОМОНа
Верховный суд (ВС) России отменил оправдательный приговор в отношении троих петербуржцев, обвинявшихся в расстреле сотрудников транспортного ОМОНа, занимавшихся незаконной инкассацией, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 06:27
Политика
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Качественные официальные изображения Meizu 16Xs демонстрируют смартфон в четырех цветах
Завтра состоится пресс-конференция Meizu, на которой могут анонсировать смартфон Meizu 16Xs, в связи с чем инсайдеры активно публикуют новые изображения и информацию о характеристиках устройства.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Футбол
Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»
Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
Обновлено в 12:22
Футбол
Трансферное окно в РПЛ откроется 11 июня
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
На Прохора Шаляпина совершено нападение
Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.
Обновлено в 11:00
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом".
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Космос
Российские космонавты Овчинин и Кононенко вышли в открытый космос
Сегодняшний выход в открытый космос станет единственным по российской программе в этом году Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из стыковочного отсека МКС в открытый космос.
Обновлено в 12:59
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Онищенко посоветовал пенсионерам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями.
Обновлено в 13:09