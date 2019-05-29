Футбол
Сарри назвал шансы Канте сыграть в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 22:04
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри накануне финала Лиги Европы против "Арсенала" не уверен сыграет ли Н'Голо Канте. Француз получли травму в субботу, но во вторник тренировался в общей группе.
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