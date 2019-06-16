Футбол

Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»РИА Новости 09:14

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера лондонского "Челси" и возглавил туринский "Ювентус", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. "Челси" на своем сайте подтвердил уход итальянского тренера. Сарри сменил в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона.
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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