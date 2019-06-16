Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»РИА Новости 09:14

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера лондонского "Челси" и возглавил туринский "Ювентус", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. "Челси" на своем сайте подтвердил уход итальянского тренера. Сарри сменил в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона.

Технологии Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.

Спорт Футболист Булыкин выдвинулся кандидатом в депутаты Мосгордумы Отвечая в комментариях на вопросы пользователей соцсети, Булыкин сообщил, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.

Политика США вновь обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском проливе Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Тегеран совершил эти атаки, чтобы перекрыть транзит грузов в этом регионе.

Космос С Восточного вместе с «Метеором-М» запустят более 30 спутников На Восточном полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску, намеченному на 5 июля сего года, когда, оторвавшись от Земли и преодолев ее притяжение, ракета «Союз» выведет в околоземное пространство российский тяжелый спутник ДЗЗ серии «Метеор» с индексом М и порядковым номером 2-2.

Общество В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности "Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Шоу-бизнес Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.

Происшествия Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Польского президента пристыдили за бестактные слова о России Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.

Происшествия Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Авто Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.

Политика Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.

Шоу-бизнес Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.