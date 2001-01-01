Сарри: мы провели хороший первый тайм, а затем перестали игратьЧемпионат вчера в 16:09

Теперь нам предстоит сыграть еще 8 матчей, и нам нужно биться за свои шансы.

После хорошего первого тайма игроки были очень мотивированны. Поэтому сложно объяснить, почему они перестали бороться. Я не беспокоюсь о первом тайме, в котором мы создали много моментов.

Сарри: мы провели хороший первый тайм, а затем перестали играть

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