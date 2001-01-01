Футбол

Сарри: мы провели хороший первый тайм, а затем перестали игратьЧемпионат вчера в 16:09

Эвертон — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
36′
Маркос Алонсо
Ришарлисон
49′
Андре Гомеш
59′
61′
Антонио Рюдигер
65′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
66′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
Андре Гомеш
Морган Шнайдерлин
68′
Гильфи Сигурдссон
72′
74′
Жоржиньо
Каллум Хадсон-Одои
Бернард Анисио
Тео Уолкотт
78′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
86′
После хорошего первого тайма игроки были очень мотивированны. Поэтому сложно объяснить, почему они перестали бороться. Я не беспокоюсь о первом тайме, в котором мы создали много моментов.
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Маурицио Сарри
Теперь нам предстоит сыграть еще 8 матчей, и нам нужно биться за свои шансы.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерНева Спорт 16 марта в 20:30

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