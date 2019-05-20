Футбол

Сарри может возглавить «Ювентус» вместо АллегриНева Спорт 09:39

Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси». Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба уже связалось со специалистом и провело первые переговоры.
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Football Italia: «Ювентус» сделал шаг к заключению соглашения с Сарри

Sport.ru11:59

Сарри может возглавить «Ювентус» вместо Аллегри

Нева Спорт09:39

СМИ: Сарри близок к назначению на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВ09:39

СМИ: Сарри близок к назначению на пост главного тренера «Ювентуса»

Sportbox.RU09:39

СМИ: «Ювентус» может назначить Сарри на пост главного тренера

РИА Новости09:30

СМИ: Сарри близок к назначению главным тренером «Ювентуса»

RT на русском10:59

СМИ: «Ювентус» близок к назначению Сарри на пост главного тренера

Спорт-Экспресс08:48
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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Сделанный в РФ спутник снял первое в мире видео Земли в 4K

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Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что его первейшей задачей будет прекращение боевых действий на востоке страны.
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Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

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В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
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Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
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Зеленский стал президентом Украины

Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
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В Польше впервые родились шестеро близнецов

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Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Политика

В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд

Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Кино

В эпизод «Игры престолов» попали пластиковые бутылки с водой

В нескольких кадрах последней серии финального сезона «Игры престолов», премьера которой прошла 20 мая, зрители заметили две пластиковые бутылки с водой, сообщает The Verge.
Обновлено в 08:45
Музыка

Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
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Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов 30 апреля уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей.
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На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Ранее курсирование поездов было приостановлено из-за пассажира на путях, сообщало метро.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
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Депутаты ГД вернули на доработку закон об оружии

Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев сообщил, что законопроект вернули на доработку.
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СМИ назвали игры, которые покажут на презентации Microsoft

СМИ перечислили игры, которые будут продемонстрированы на презентации Microsoft.
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Маурицио Сарри
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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