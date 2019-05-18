Футбол

Сарри может возглавить «Ювентус» вместо АллегриНева Спорт 09:39

Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси». Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба уже связалось со специалистом и провело первые переговоры.
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СМИ: Сарри близок к назначению на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВ09:39

Источник: Сарри ведёт переговоры с «Ювентусом»

Чемпионат18 мая в 00:50

«Ювентус» близок к назначению Сарри

Евро-футбол.ру09:26

Сарри, Дешам или Каррера. Кто будет новым главным тренером «Ювентуса»

Sport24.ru18 мая в 05:05

СМИ: Сарри ведет переговоры с «Ювентусом»

Газета.Ru18 мая в 01:41

«Ювентус» ведет переговоры с Сарри

Soccer.ru18 мая в 01:38

СМИ: «Ювентус» близок к назначению Сарри на пост главного тренера

Спорт-Экспресс08:48
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Здоровье

Врачи стали чаще выявлять меланому на ранних стадиях, заявил эксперт

Врачи стали чаще выявлять меланому на первой и второй стадии, когда ее еще возможно вылечить, заявил главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы, директор "Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии", профессор Николай Потекаев.
Обновлено в 03:31
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено в 20:49
Авто

АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus

Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено в 10:21
Общество

Нодар Шония застроит бывший авторынок Барнаула жильем

Обновлено в 02:01
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Политика

Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика

Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%

Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в России в первом квартале сократилась на 1,7 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:22
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Кино

Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа

Обновлено в 13:29
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Музыка

Рецензия: документальный фильм «Битва за украинскую музыку: между зрадой и перемогой»

Вопреки немного провокационному названию ("битва", "зрада", "перемога"), лента выдержана в очень трезвом и спокойном тоне, который резко контрастирует с истеричным настроем участников политических ток-шоу, живописующих украинские ужасы на российских телеканалах.
Обновлено в 21:47
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
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Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
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Экономика

Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»

В программе останется четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо».
Обновлено в 15:39
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Общество

Экс-министр Абызов «все хвалит» в СИЗО «Лефортово», рассказали в ОНК

Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО "Лефортово", ни на что не жалуется и выражает сотрудникам изолятора благодарность, рассказала РИА Новости замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 20:36
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
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Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах

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Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
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Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

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Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
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Шоу-бизнес

В абсурде и фотошопе обвинили подписчики Анастасию Костенко

Обновлено вчера в 14:16
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Чешский журналист назвал причину, по которой Запад не любит Россию

Россия "угрожает" Западу не военной мощью, а силой здравого смысла, уважением к истории, предкам и традиционным ценностям.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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