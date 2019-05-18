Футбол
Сарри может возглавить «Ювентус» вместо АллегриНева Спорт 09:39
Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси». Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба уже связалось со специалистом и провело первые переговоры.
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Армия и оружие
Военные России и САР провели учения у Голанских высот
Российские военные полицейские и сирийские военнослужащие провели совместные учения на территории освобождённой сирийской провинции Эль-Кунейтра возле Голанских высот.
Обновлено в 22:23
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина, сообщили в командовании воинской части.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Суд прекратил дело против учительницы‐«экстремистки» из Новосибирска
Болотнинский районный суд в Новосибирске прекратил дело против школьной учительницы Натальи Оганисян, которую подозревали в экстремизме за высказывания в адрес матери одного из своих учеников.
Обновлено в 14:52
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada Largus из-за проблем с тормозами
АвтоВАЗ отзывает в России 32 892 машины модели Lada Largus из-за возможных проблем с тормозной системой.
Обновлено в 06:55
Политика
Беззаконие: как украинские политики отреагировали на роспуск Рады
Решение Зеленского вызвало бурную реакцию украинских политиков, многие из которых посчитали, что оно противоречит действующей Конституции.
Обновлено в 09:42
Политика
Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства
Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено в 16:46
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика
США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность
Министерство торговли США предоставило общие временные разрешения на ведение бизнеса китайской компании Huawei.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей В семье Жирковых уже стало традицией отмечать дни рождения на широкую ногу.
Обновлено в 19:01
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Футбол
Кларк стал главным тренером сборной Шотландии
Вывший наставник «Килмарнока» Стив Кларк возглавил сборную Шотландии. Срок действия контракта с 55-летним специалистом не сообщается.
Обновлено в 11:42
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено в 21:51
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью
Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05