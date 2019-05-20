Футбол

Сарри может возглавить «Ювентус» вместо АллегриНева Спорт 09:39

Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси». Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба уже связалось со специалистом и провело первые переговоры.
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СМИ: Сарри близок к назначению на пост главного тренера «Ювентуса»

Sportbox.RU09:39

Сарри может возглавить «Ювентус» вместо Аллегри

Нева Спорт09:39

СМИ: Сарри близок к назначению на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВ09:39

СМИ: Сарри близок к назначению главным тренером «Ювентуса»

RT на русском10:59

СМИ: «Ювентус» может назначить Сарри на пост главного тренера

РИА Новости09:30

Football Italia: «Ювентус» сделал шаг к заключению соглашения с Сарри

Sport.ru11:59

СМИ: «Ювентус» близок к назначению Сарри на пост главного тренера

Спорт-Экспресс08:48
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