Футбол
Сарри может возглавить «Ювентус» вместо АллегриНева Спорт 09:39
Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси». Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба уже связалось со специалистом и провело первые переговоры.
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