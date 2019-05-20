Футбол
Сарри может возглавить «Ювентус» вместо АллегриНева Спорт 09:39
Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси». Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба уже связалось со специалистом и провело первые переговоры.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено в 10:10
Политика
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Илья Воробьев: хотим радовать болельщиков и выигрывать игру за игрой
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет со Швецией.
Обновлено в 10:40
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Huawei прокомментировала ситуацию с Google
К сожалению, ситуация всё ещё остаётся в большей степени под вопросом, ведь отсутствие Google Play и сервисов Google может поставить крест на продажах Huawei за пределами родного рынка.
Обновлено в 05:21
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Германии арестовали лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова
В Германии на территории провинции Бранденбург задержали лидера российской арт-группы «Война» Олега Воротникова (также известного как Вор Войны).
Обновлено в 11:08
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове
Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
Обновлено в 10:19
Энергетика
Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»
Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Игры
Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation
Как сообщают информаторы Bloomberg, переговоры с Microsoft начались в прошлом году и велись непосредственно высшим руководством Sony в Токио практически без участия подразделения PlayStation.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский подтвердил намерения первым указом распустить Раду
Владимир Зеленский подтвердил, что его первый указ в должности президента Украины коснется роспуска Верховной рады.
Обновлено в 08:06
Политика
Эквадор передаст США личные документы Ассанжа
Комментируя действия Эквадора, адвокат Ассанжа Айтор Мартинес назвал передачу вещей вопиющим нарушением норм предоставления убежища.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Игры
Sony открыла киностудию PlayStation Productions
Куратор PlayStation Productions Шон Лейден сообщил, что в компании не установлены жесткие дедлайны.
Обновлено в 09:59