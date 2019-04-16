Футбол
Сарри может возглавить «Рому» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 10:24
Изначально столичная команда рассчитывала на Антонио Конте, но затем переключила внимание на 60-летнего специалиста. В настоящий момент "Рому" возглавляет Клаудио Раньери, его контракт истекает по окончании нынешнего сезона.
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