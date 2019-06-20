Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекордыЧемпионат 05:51
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде. Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:46, Вашингтон
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