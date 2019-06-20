Футбол

Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекордыЧемпионат 05:51

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде. Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.
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«Хочу помочь Криштиану побить новые рекорды». Первая пресс-конференция Сарри в «Ювентусе»

Sport24.ru14:00

Маурицио Сарри: «Хочу помочь Роналду побить новые рекорды»

Матч ТВ09:40

Маурицио Сарри: «Хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды»

Sports.ru08:57

Сарри отметил, что хочет помочь Роналду побить еще несколько рекордов

Спорт-Экспресс09:17

Сарри: хочу помочь Роналду достичь новых рекордов

Sport.ru06:29

Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

Газета.Ru05:59

Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды

Чемпионат05:51
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Футбол

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Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
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Marvel хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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