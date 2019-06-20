Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекордыЧемпионат 05:51
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде. Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
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Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
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Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
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Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Врачи назвали признаки рака у мужчин
Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
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Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
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Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум
В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке.
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Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
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Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
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В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
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Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки
Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Гендиректор «Зенита»: Обсуждаем с Маркизио, что делать дальше
Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее.
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СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов
Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
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Совет директоров Ак Барс Банка обновился на треть
Акционеры Ак Барс Банка на своем годовом собрании проголосовали за внесение изменений в список членов совета директоров организации, в который ходит 12 человек.
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Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
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