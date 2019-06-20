Футбол

Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекордыЧемпионат 05:51

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде. Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.
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Маурицио Сарри: «Хочу помочь Роналду побить новые рекорды»

Матч ТВ09:40

Маурицио Сарри: «Хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды»

Sports.ru08:57

Сарри: «Хочу помочь Роналду побить новые рекорды»

Sport24.ru05:29

Сарри отметил, что хочет помочь Роналду побить еще несколько рекордов

Спорт-Экспресс09:17

Сарри: хочу помочь Роналду достичь новых рекордов

Sport.ru06:29

Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

Газета.Ru05:59

Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды

Чемпионат05:51
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Экономика

Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства

Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
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Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

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Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
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Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга

Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
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Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным

«Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 09:03
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер

Артист умер в результате несчастного случая. Здар случайно выпал из окна верхнего этажа в Париже.
Обновлено в 09:21
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Врачи назвали признаки рака у мужчин

Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Энергетика

Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум

В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке.
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Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Музыка

На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
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Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Нижегородской области шесть вагонов с углем сошли с рельсов

Обновлено в 08:27
Спорт

Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.
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Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
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Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки

Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Футбол

«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Музыка

Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music

Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
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Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
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Гендиректор «Зенита»: Обсуждаем с Маркизио, что делать дальше

Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее.
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СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов

Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
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Андрей Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ

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Экономика

Совет директоров Ак Барс Банка обновился на треть

Акционеры Ак Барс Банка на своем годовом собрании проголосовали за внесение изменений в список членов совета директоров организации, в который ходит 12 человек.
Обновлено в 06:47
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»

Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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