Футбол

Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекордыГазета.Ru 05:59

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт". По мнению 60-летнего специалиста, он надеется, что сможет помочь игроку добиться новых рекордов.
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«Хочу помочь Криштиану побить новые рекорды». Первая пресс-конференция Сарри в «Ювентусе»

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