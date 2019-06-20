Футбол
Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекордыГазета.Ru 05:59
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт". По мнению 60-летнего специалиста, он надеется, что сможет помочь игроку добиться новых рекордов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
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