Футбол
Сарри хочет видеть в «Ювентусе» Маркиньоса и ИкардиSport24.ru 00:29
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет в следующем сезоне видеть в рядах своей команды защитника «ПСЖ» Маркиньоса и форварда «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педула.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
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