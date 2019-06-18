Сарри хочет видеть в «Ювентусе» Маркиньоса и ИкардиSport24.ru 00:29

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет в следующем сезоне видеть в рядах своей команды защитника «ПСЖ» Маркиньоса и форварда «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педула.

Сарри хочет видеть в «Ювентусе» Маркиньоса и Икарди

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