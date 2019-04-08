Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»Евро-футбол.ру 01:39

Рулевой лондонского "Челси" Маурицио Сарри хочет сохранить в команде полузащитника Матео Ковачича, выступающего за "пенсионеров" на правах аренды, информирует Goal.com. Контракт 24-летнего хорвата принадлежит мадридскому "Реалу", а арендный договор с англичанами истекает грядущим летом.

Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

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