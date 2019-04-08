Футбол

Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»Евро-футбол.ру 01:39

Рулевой лондонского "Челси" Маурицио Сарри хочет сохранить в команде полузащитника Матео Ковачича, выступающего за "пенсионеров" на правах аренды, информирует Goal.com. Контракт 24-летнего хорвата принадлежит мадридскому "Реалу", а арендный договор с англичанами истекает грядущим летом.
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СМИ: Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Спорт-Экспресс00:53

Лидер «Челси» отправится в «Реал». ВИДЕО

Sport.ru01:43

Сарри хочет выкупить у «Реала» Ковачича

Sport24.ruвчера в 22:06

Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Евро-футбол.ру01:39
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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