Сарри договорился о контракте с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 06:43

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус". Согласно данным Corriere della Sera, 60-летний специалист договорился с итальянским грандом о трехлетнем трудовом соглашении с зарплатой 6-7 миллионов евро за сезон.

Сарри договорился о контракте с «Ювентусом»

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