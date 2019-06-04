Футбол
Сарри договорился о контракте с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 06:43
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус". Согласно данным Corriere della Sera, 60-летний специалист договорился с итальянским грандом о трехлетнем трудовом соглашении с зарплатой 6-7 миллионов евро за сезон.
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