Футбол
Сарри: «Знал, что Азар хочет покинуть „Челси“»Бомбардир.ру 02:33
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы своей команды в Лиге Европы прокомментировал информацию о скором уходе из клуба вингера Эдена Азара.
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Главный тренер «Челси» заявил, что с уважением относится к решению Азара покинуть клуб
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Маурицио Сарри: Знаю, что Азар хочет покинуть «Челси» и уважаю его решение
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