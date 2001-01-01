Футбол

Сарри: «Знал, что Азар хочет покинуть „Челси“»Бомбардир.ру 02:33

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы своей команды в Лиге Европы прокомментировал информацию о скором уходе из клуба вингера Эдена Азара.
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Сарри: «Знал, что Азар хочет покинуть „Челси“»

Бомбардир.ру02:33

Маурицио Сарри: «С уважением отношусь к решению Азара покинуть „Челси“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:03

Главный тренер «Челси» заявил, что с уважением относится к решению Азара покинуть клуб

RT на русскомвчера в 19:32

Маурицио Сарри: Знаю, что Азар хочет покинуть «Челси» и уважаю его решение

Советский спортвчера в 18:39

Маурицио Сарри: «Знал, что Азар хочет уйти. Нужно уважать его решение»

Sports.ruвчера в 21:33
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Политика

Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов РФ

В обращении украинского парламента к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других стран осуждается «нарушение прав коренных народов» в РФ.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар

Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконными действия ВСУ в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины пришли к выводу, что действия Вооруженных сил страны в Донбассе являются незаконными, заявил адвокат экс-главы Генштаба ВСУ Олег Животов.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем

Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Наука

Нестабильный робот научился ездить во все стороны

Робот Уотсона, в отличие от гироскутеров и ракет, может двигаться в произвольном направлении без поворота корпуса.
Обновлено вчера в 02:32
Общество

В российской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

В Пензенской области родителей выпускников возмутило отсутствие дверей в туалетах во время сдачи школьниками ЕГЭ, пишет Российская газета.
Обновлено 28 мая в 11:45
Общество

Российские компании признались в неприязни к геям

Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.
Обновлено в 05:25
Авто

Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей

Обновлено в 05:26
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Авто

Продажи автомобилей Bentley в России выросли более чем вдвое

Обновлено вчера в 10:03
Кино

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Обновлено в 03:18
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Психологи рассказали, как снизить стресс перед ЕГЭ

Психологи и эксперты рассказали "РГ", что поможет справиться с волнением во время единых госэкзаменов.
Обновлено в 01:01
Космос

Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Общество

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Финансы

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено в 04:41
Кино

Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»

Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Политика

Сергей Карабасов подал в отставку

Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Политика

Снижение доходов привело россиян к разочарованию

Глава исследовательского центра объяснил такие показатели «эффектом черных очков»: как заявил Валерий Федоров телеканалу «Дождь», острая фаза кризиса в России закончилась, но жить лучше не стало — реальные доходы не увеличиваются, надежда на рост благосостояния не оправдалась, и это негативно влияет на мнение людей.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара Су-34

В сети появилось видео ракетного удара бомбардировщиков Су-34 на учениях в Кургангской области.
Обновлено в 04:36
Игры

Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Происшествия

У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 05:17
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