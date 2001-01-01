Футбол
Сарри: «Знал, что Азар хочет покинуть „Челси“»Бомбардир.ру 02:33
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы своей команды в Лиге Европы прокомментировал информацию о скором уходе из клуба вингера Эдена Азара.
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Главный тренер «Челси» заявил, что с уважением относится к решению Азара покинуть клуб
RT на русскомвчера в 19:32
Маурицио Сарри: Знаю, что Азар хочет покинуть «Челси» и уважаю его решение
Советский спортвчера в 18:39
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Нестабильный робот научился ездить во все стороны
Робот Уотсона, в отличие от гироскутеров и ракет, может двигаться в произвольном направлении без поворота корпуса.
Обновлено вчера в 02:32
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Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.
Обновлено в 05:25
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Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Продажи автомобилей Bentley в России выросли более чем вдвое
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Политика
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
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Психологи рассказали, как снизить стресс перед ЕГЭ
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
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Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
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Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
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Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
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Снижение доходов привело россиян к разочарованию
Глава исследовательского центра объяснил такие показатели «эффектом черных очков»: как заявил Валерий Федоров телеканалу «Дождь», острая фаза кризиса в России закончилась, но жить лучше не стало — реальные доходы не увеличиваются, надежда на рост благосостояния не оправдалась, и это негативно влияет на мнение людей.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара Су-34
В сети появилось видео ракетного удара бомбардировщиков Су-34 на учениях в Кургангской области.
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Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Происшествия
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6
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