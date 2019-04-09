Футбол
Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
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Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»
Sport24.ruвчера в 20:56
Маурицио Сарри: «Если Азар захочет попробовать новый опыт, я должен уважать его решение»
Sports.ruвчера в 17:47
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Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Экономика
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Финляндии
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД
Обновлено в 05:50
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Технологии
«Почта России» запустила онлайн-оплату коммунальных услуг
На сайте «Почты России» заработал платежный сервис по онлайн-оплате коммунальных услуг, а также мобильной связи.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели
Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Политика
Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Экономика
Аветисян не смог отменить запрет на суд с Baring Vostok в России
«Финвижн холдингс» Артема Аветисяна не смогла отменить решение лондонского суда о запрете продолжать судебное разбирательство в России за 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 04:57
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 05:15
Экономика
В России предложили ввести катастрофические бонды
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Футбол
Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в Монако
Российский футболист Александр Головин дал интервью YouTube-каналу «КраСава», рассказав о том, как складывается его жизнь после перехода в «Монако» и отъезда из России.
Обновлено в 02:16
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56