Футбол

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
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Маурицио Сарри: «100 миллионов фунтов - слишком мало за Азара»

Спорт-Экспрессвчера в 19:27

Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»

Sport24.ruвчера в 20:56

Маурицио Сарри – о ситуации Азара: Нужно уважать решение игрока

Советский спортвчера в 18:36

Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из „Челси“, но это будет сделать нелегко»

Матч ТВвчера в 21:52

Сарри: £ 100 млн – слишком дёшево для Азара

Чемпионатвчера в 18:22

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»

Soccer.ruвчера в 18:56

Маурицио Сарри: «Если Азар захочет попробовать новый опыт, я должен уважать его решение»

Sports.ruвчера в 17:47
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Происшествия

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

Обновлено в 05:43
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Технологии

Специалисты из Новосибирска создали инвалидную коляску-вездеход

Обновлено в 05:26
Происшествия

Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

Обновлено в 04:51
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Театры

Актёра Сухорукова выписали из больницы

Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Кино

Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Экономика

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Путин отметил развитие отношений России и Финляндии

Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Экономика

ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России

На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД

Обновлено в 05:50
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Обновлено в 02:21
Технологии

«Почта России» запустила онлайн-оплату коммунальных услуг

На сайте «Почты России» заработал платежный сервис по онлайн-оплате коммунальных услуг, а также мобильной связи.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели

Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Политика

Петр Порошенко признался в пьянстве

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Экономика

Аветисян не смог отменить запрет на суд с Baring Vostok в России

«Финвижн холдингс» Артема Аветисяна не смогла отменить решение лондонского суда о запрете продолжать судебное разбирательство в России за 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 04:57
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Обновлено в 05:15
Экономика

В России предложили ввести катастрофические бонды

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Экономика

Газету «Ведомости» задумали продать

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Футбол

Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в Монако

Российский футболист Александр Головин дал интервью YouTube-каналу «КраСава», рассказав о том, как складывается его жизнь после перехода в «Монако» и отъезда из России.
Обновлено в 02:16
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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