Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.

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Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

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Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

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