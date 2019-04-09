Футбол
Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»
Sport24.ruвчера в 20:56
Маурицио Сарри: «Если Азар захочет попробовать новый опыт, я должен уважать его решение»
Sports.ruвчера в 17:47
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
США собираются ответить Евросоюзу пошлинами на субсидирование Airbus
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на продукцию авиастроения из Евросоюза в ответ на намерения ЕС выделить субсидии авиакорпорации Airbus, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы
Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Политика
США и Иран обвинили друг друга в терроризме
Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.
Обновлено в 03:18
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Международный арктический форум открывается в Петербурге
Обновлено в 02:24
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть граждан поддерживает спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Баскетбол
Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в НБА
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 02:58
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Галина Боб представила весенний образ
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб порадовала поклонников новым образом. Приход весны актриса отметила переменами во внешности.
Обновлено в 01:57
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
КНДР разработала воздухонезависимую энергоустановку для подлодок
Сообщается, что предложенная Северной Кореей воздухонезависимая энергетическая установка позволяет подводной лодке оставаться под водой до четырех недель.
Обновлено в 03:49
Общество
Россияне стали меньше разводиться
По данным аналитиков, с 2017 по 2018 год число зарегистрированных разводов сократилось на 589 тысяч.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Samsung официально закрыл линейку Galaxy J, заменив ее на Galaxy A
Если вы ожидаете получить еще один телефон серии Galaxy J от Samsung, вы будете разочарованы, узнав, что южнокорейская компания больше не будет выпускать продукты с таким названием.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest оценило достоинства новейшего боевого танка России Т-14 на платформе "Армата" в публикации, которая посвящена российским бронетанковым войскам.
Обновлено в 02:48
Политика
ООН признала шельф Арктики территорией России
ООН признала часть арктического шельфа территорией России, соответствующее решение приняла подкомиссия международной организации, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.
Обновлено в 02:57
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Авто
В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора компании «Электронный паспорт».
Обновлено в 00:41