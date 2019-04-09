Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.

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Политика США собираются ответить Евросоюзу пошлинами на субсидирование Airbus Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на продукцию авиастроения из Евросоюза в ответ на намерения ЕС выделить субсидии авиакорпорации Airbus, сообщает агентство Reuters.

Происшествия Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.

Гаджеты Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.

Политика США и Иран обвинили друг друга в терроризме Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.

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Шоу-бизнес Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.

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Политика Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть граждан поддерживает спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны.

Политика Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.

Баскетбол Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в НБА Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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