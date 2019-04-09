Футбол
Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»
Sport24.ruвчера в 20:56
Маурицио Сарри: «Если Азар захочет попробовать новый опыт, я должен уважать его решение»
Sports.ruвчера в 17:47
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество
Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине
Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 08:02
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала Андрею Малахову о своем конфликте с матерью
Балерина Анастасия Волочкова во время интервью с Андреем Малаховым рассказала о своем давнем конфликте с матерью.
Обновлено в 01:02
Политика
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Тату» прокомментировала распад коллектива
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Строящийся в Челябинске конгресс-холл ждет серьезная проверка
8 апреля на стройке в центре Челябинска произошел серьезный пожар.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В торговом центре в Находке произошел пожар
В Находке в здании торгового центра произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Кирилла Серебренникова суд освободил из-под домашнего ареста
Суд поменял ограничение свободы Кирилла Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:23
Авто
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1
Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
Число бракосочетаний в России опустилось до минимума с начала века.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Названы регионы — лидеры России по посещаемости музеев
Росстат обнародовал данные о числе посетителей музеев в разных регионах России в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
План по привлечению в РФ иностранных специалистов подготовят к июлю 2020 года
Минтруд совместно с Минэкономразвития и МВД РФ подготовит к июлю 2020 года предложения по стимулированию привлечения в крупные российские города иностранных специалистов.
Обновлено в 00:04
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44