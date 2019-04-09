Футбол

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
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Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из „Челси“, но это будет сделать нелегко»

Матч ТВвчера в 21:52

Сарри: £ 100 млн – слишком дёшево для Азара

Чемпионатвчера в 18:22

Маурицио Сарри – о ситуации Азара: Нужно уважать решение игрока

Советский спортвчера в 18:36

Маурицио Сарри: «100 миллионов фунтов - слишком мало за Азара»

Спорт-Экспрессвчера в 19:27

Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»

Sport24.ruвчера в 20:56

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»

Soccer.ruвчера в 18:56

Маурицио Сарри: «Если Азар захочет попробовать новый опыт, я должен уважать его решение»

Sports.ruвчера в 17:47
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Общество

Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд

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Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
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Происшествия

Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине

Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 08:02
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала Андрею Малахову о своем конфликте с матерью

Балерина Анастасия Волочкова во время интервью с Андреем Малаховым рассказала о своем давнем конфликте с матерью.
Обновлено в 01:02
Политика

Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

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Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Тату» прокомментировала распад коллектива

Обновлено вчера в 23:53
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Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
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Армия и оружие

Российский «Порубщик» получил пробоину

Обновлено вчера в 17:38
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Армия и оружие

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
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Строящийся в Челябинске конгресс-холл ждет серьезная проверка

8 апреля на стройке в центре Челябинска произошел серьезный пожар.
Обновлено вчера в 23:55
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В торговом центре в Находке произошел пожар

В Находке в здании торгового центра произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.
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Общество

Кирилла Серебренникова суд освободил из-под домашнего ареста

Суд поменял ограничение свободы Кирилла Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде.
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Авто

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Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

Число бракосочетаний в России опустилось до минимума с начала века.
Обновлено вчера в 16:29
Общество

Названы регионы — лидеры России по посещаемости музеев

Росстат обнародовал данные о числе посетителей музеев в разных регионах России в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

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Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
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Космос

Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
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Экономика

План по привлечению в РФ иностранных специалистов подготовят к июлю 2020 года

Минтруд совместно с Минэкономразвития и МВД РФ подготовит к июлю 2020 года предложения по стимулированию привлечения в крупные российские города иностранных специалистов.
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Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
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Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
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В России может быть введен налог на весельные лодки

Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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