Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.

Политика Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Политика Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.

Происшествия Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рассказала Андрею Малахову о своем конфликте с матерью Балерина Анастасия Волочкова во время интервью с Андреем Малаховым рассказала о своем давнем конфликте с матерью.

Политика Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.

Экономика ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура разводится с мужем Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Армия и оружие В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35 Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Происшествия Строящийся в Челябинске конгресс-холл ждет серьезная проверка 8 апреля на стройке в центре Челябинска произошел серьезный пожар.

Происшествия В торговом центре в Находке произошел пожар В Находке в здании торгового центра произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.

Общество Кирилла Серебренникова суд освободил из-под домашнего ареста Суд поменял ограничение свободы Кирилла Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Авто Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1 Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.

Общество Названы регионы — лидеры России по посещаемости музеев Росстат обнародовал данные о числе посетителей музеев в разных регионах России в 2017 году.

Происшествия У Александра Шестуна забрали все Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.

Космос Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.

Экономика План по привлечению в РФ иностранных специалистов подготовят к июлю 2020 года Минтруд совместно с Минэкономразвития и МВД РФ подготовит к июлю 2020 года предложения по стимулированию привлечения в крупные российские города иностранных специалистов.

Политика Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.