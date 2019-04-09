Футбол

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
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Маурицио Сарри: «100 миллионов фунтов - слишком мало за Азара»

Спорт-Экспрессвчера в 19:27

Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»

Sport24.ruвчера в 20:56

Маурицио Сарри – о ситуации Азара: Нужно уважать решение игрока

Советский спортвчера в 18:36

Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из „Челси“, но это будет сделать нелегко»

Матч ТВвчера в 21:52

Сарри: £ 100 млн – слишком дёшево для Азара

Чемпионатвчера в 18:22

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»

Soccer.ruвчера в 18:56

Маурицио Сарри: «Если Азар захочет попробовать новый опыт, я должен уважать его решение»

Sports.ruвчера в 17:47
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Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Бывший президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом по делу о гибели сотен мирных граждан в декабре 1989 года

Второй эпизод, который инкриминируют бывшему президенту, касается разгона шахтерами антиправительственных демонстраций в Бухаресте в 1990 году.
Обновлено в 02:04
Экономика

РБК: МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi.ru

МТС ведет переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:18
Транспорт

«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок

Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами

"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:29
Политика

«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры

«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Обновлено в 02:36
Политика

Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко

Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия

В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге

Более 30 самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота подняты по учебной тревоге, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:21
Политика

Путин приедет в Петербург на Арктический форум

Президент России Владимир Путин посетит Петербург из-за проведения Арктического форума в городе.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди

Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

Приток мигрантов в РФ сократился до исторического минимума

По оценкам экспертов, в 2018 году мигранты заместили естественную убыль населения на 57% Число мигрантов, остающихся в России на длительный срок, в 2018 году снизился до исторического минимума, сообщают Ведомости со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:36
Финансы

Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять лет

Общая стоимость золотовалютных резервов России составила 487,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Центробанка.
Обновлено вчера в 23:26
Авто

В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе

Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Энергетика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая

Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие

AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено вчера в 19:26
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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